برشلونة يؤجل الإعلان عن ودية طنجة بسبب تطورات أزمة سبتة

أرجأ نادي برشلونة الإعلان رسميًا عن مباراته الودية المرتقبة في مدينة طنجة المغربية، رغم التوصل إلى اتفاق نهائي لإقامة اللقاء، وذلك في ظل متابعته المستمرة لتداعيات أزمة الهجرة المتفاقمة في مدينة سبتة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة النادي الكتالوني فضّلت التريث قبل تأكيد المباراة المقررة يوم 15 أغسطس، بسبب الأوضاع الأمنية والإنسانية الناتجة عن تزايد محاولات الهجرة من المغرب إلى سبتة، وما رافقها من أحداث مأساوية.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يراقب المستجدات عن كثب، مشيرة إلى أن خيار إلغاء المباراة لا يزال مطروحًا إذا استمرت الأزمة أو شهدت مزيدًا من التصعيد، رغم أهمية المواجهة في برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد بقيادة المدرب هانز فليك.

وكان من المنتظر أن تشهد المباراة الظهور الأول لعدد من لاعبي برشلونة العائدين بعد مشاركتهم مع المنتخب الإسباني المتوج بلقب كأس العالم 2026، على رأسهم لامين يامال، وبيدري، وجافي، وداني أولمو، وفيران توريس، إلى جانب خوان جارسيا، وإريك جارسيا، وباو كوبارسي، فيما يُتوقع انضمام جول كوندي وأنتوني جوردون إلى التدريبات قبلهم بأيام.

وفي حال تقرر إلغاء ودية طنجة، فستكون مواجهة كأس خوان جامبر أمام الأهلي المصري، والمقررة يوم 19 أغسطس على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، آخر تجربة تحضيرية لبرشلونة قبل افتتاح مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي يوم 23 أغسطس.