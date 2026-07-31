الداخلية تكشف حقيقة فيديو لترويج الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام عدد من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة في الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، أحدهم متوفى منذ فترة بسبب أزمة صحية، ولم يتم العثور على مواد مخدرة بحوزة الآخرين.

وبمواجهتهما، اعترفا بأنهما الظاهران بمقطع الفيديو حال تعاطيهما المواد المخدرة رفقة صديقهما المتوفى، وأن المقطع قديم، سبق تداوله منذ عام.

وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبسؤاله قرر بتصويره مقطع الفيديو المشار إليه عام 2025، وقام بنشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 يوليو الجاري، لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.