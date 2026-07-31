رشاد العليمي يشيد بالتحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة السعودية ويؤكد أهميته لحماية الملاحة الدولية

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الجمعة، بإعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية، معتبراً المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الجماعي وحماية حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده بالرياض مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، والأمناء العامين للأحزاب والمكونات السياسية الأعضاء في الهيئة، لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال العليمي، إن التحالف البحري الذي دعت إليه السعودية يجسد إدراكا دوليا متناميا بأن أمن الممرات البحرية يمثل مسئولية مشتركة، مؤكداً أن نجاحه سيسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وصون قواعد القانون الدولي، وحماية المصالح المشتركة للدول المطلة على الممرات البحرية ولحركة التجارة العالمية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن، معتبرا أن مواقفها أسهمت في تعزيز تماسك مؤسسات الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وخلال الاجتماع، استعرض العليمي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، متهماً جماعة الحوثي بمواصلة التصعيد.

وقال، "إن التطورات الأخيرة اثبتت أن المليشيات الحوثية لا تزال تراهن على التصعيد لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأن قرارها يزداد ارتهانا لأجندات خارجية لا علاقة لها بمصالح اليمنيين".

ودعا العليمي الأحزاب والمكونات السياسية إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، والاصطفاف خلف مشروع استعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الراهنة.

يأتي حديث العليمي في وقت يشهد فيه البحر الأحمر وباب المندب تصاعداً في التوترات الأمنية، وسط دعوات إقليمية ودولية لتعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية، التي تعد من أهم طرق التجارة العالمية ونقل إمدادات الطاقة.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت أمس الخميس، التوصل إلى توافق دولي للمضي في إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يتخذ من الرياض مقرا له، بهدف حماية الممرات البحرية الدولية وتعزيز أمن الملاحة والتجارة العالمية، في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.