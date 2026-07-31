اندلاع حريقين كبيرين في اليونان مع تحسن الأوضاع في جزيرة كريت

أفادت السلطات، اليوم الجمعة، باستمرار استنفار أجهزة الطوارئ في اليونان جراء حريقين ضخمين في الغابات، مشيرةً إلى أن الوضع لا يزال حرجاً للغاية على بُعد نحو 60 كيلومتراً شمال غربي أثينا.

وأضافت السلطات أن ألسنة اللهب تنتشر هناك على امتداد جبهة تمتد لعدة كيلومترات.

وأكدت وسائل إعلام، نقل مئات الأشخاص إلى بر الأمان عبر القوارب في منطقة "أجيوس فاسيليوس"، بعد أن حاصرتهم ألسنة النيران.

ويشتعل حريق كبير آخر في شبه جزيرة بيلوبونيز بالقرب من بورتو خيلي.

كما أُجلي سكان العديد من القرى هناك بمثابة إجراء احترازي، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة اليونانية "إي آر تي".

وقالت هيئة الإطفاء إن الرياح القوية تعرقل جهود مكافحة الحرائق من الجو، ما حدّ من قدرة طائرات مكافحة الحرائق والمروحيات على التحليق بشكل كبير.

وفي جزيرة كريت، واصلت فرق الإطفاء عملياتها، بعدما شهد الوضع تحسناً ملحوظاً، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكان مسئولو الإطفاء قد قالوا في وقت سابق، يوم الجمعة، إن الرياح القوية تعرقل الجهود الجوية للسيطرة على أكبر حريق في جزيرة كريت.