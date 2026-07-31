إصابة عضلية تبعد هويسن عن ريال مدريد وتحرمه من مواجهة فيورنتينا

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة جديدة خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، بعد تعرض مدافعه دين هويسن لإصابة خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمنافسات موسم 2026-2027.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية كشفت عن إصابة هويسن في عضلة الفخذ الأيمن، ما سيجبره على الابتعاد عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن فترة غياب المدافع الإسباني الشاب ستصل إلى نحو أسبوعين، ليغيب بذلك عن المواجهة الودية التي تجمع ريال مدريد بفيورنتينا الإيطالي ضمن برنامج تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ويستعد ريال مدريد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام فيورنتينا غدًا السبت، في إطار استعدادات الفريق لبدء منافسات الموسم المقبل، وسط رغبة الجهاز الفني بقيادة جوزيه مورينيو في الوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية ممكنة.