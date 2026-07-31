القيادة المركزية الأمريكية تنفي إغلاق هرمز: طهران لا تسيطر على المضيق

نفت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الجمعة، ما أعلنته إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، موضحة أن طهران لا تسيطر على المضيق.

وقالت القيادة المركزية عبر منصة إكس، إن هناك ادعاء يتجدد مرة أخرى، تدعي من خلاله الحكومة الإيرانية أنها أغلقت مضيق هرمز، واصفة ذلك بالأمر غير الصحيح.

وأضافت: «الحقيقة.. يظل مضيق هرمز مفتوحًا لمرور السفن التجارية.. إيران لا تسيطر عليه.. مرت آلاف السفن عبر الممر المائي الدولي خلال الأشهر الأربعة الماضية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الممرات المائية في إيران، أن الملاحة عبر مضيق هرمز أصبحت غير ممكنة في الوقت الحالي بسبب استمرار ما وصفته بـ"الأعمال العدائية العسكرية الأمريكية" في المنطقة.

وقالت الإدارة، في بيان، إن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية والتطورات الأمنية المصاحبة لها حال دون استمرار حركة العبور عبر المضيق، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأردفت أن جميع طلبات العبور والتصاريح المقدمة ستبقى قيد المراجعة، مشيرة إلى أنه سيتم النظر فيها وإصدار الموافقات اللازمة تباعًا فور استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف الملاحة.