وزير الداخلية الألماني يعتزم تمديد عمليات التفتيش على الحدود

مع اقتحام عشرات الآلاف من الأشخاص جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت الإبقاء على عمليات التفتيش على حدود ألمانيا.

وقال دوبرينت اليوم الجمعة: "سنمدد إمكانية إجراء عمليات التفتيش الداخلية إلى ما بعد سبتمبر"، مشيرا إلى الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وأفاد بأنه من أجل الحفاظ على النجاحات التي تحققت حتى الآن في الحد من الهجرة غير النظامية، يجب الإبقاء على "عمليات تفتيش مرنة ومصممة وفقا للظروف".

ولم يوضح دوبرينت إلى متى سيجري تمديد عمليات التفتيش.

ورغم أنه من المفترض أن تكون الحدود داخل الاتحاد الأوروبي مفتوحة، فقد أُعيد فرض عمليات التفتيش عند جميع الحدود الخارجية لألمانيا منذ 16 سبتمبر 2024.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر قد أمرت بهذا الإجراء للحد من عدد حالات الدخول غير المصرح بها.

ورغم تصاعد الانتقادات، جرى تمديد هذا الإجراء 3 مرات، كان آخرها حتى منتصف سبتمبر 2026.

وقال دوبرينت، موضحا سبب التمديد الأخير، إن "الوضع في سبتة يسلط الضوء على الطبيعة المتقلبة لأزمة الهجرة غير النظامية".