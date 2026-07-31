السعودية: نرحب بإعلان ترامب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، وأثنت على قيادة ترامب والتزامه الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وقالت الوزارة في بيان: «تعبّر المملكة عن تقديرها لكل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الذين أسهمت جهودهم المتواصلة في تحقيق هذا الإنجاز».

وأَضافت أن المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، كما تشدد على أهمية تنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها.

وأشارت إلى أن المملكة تؤكد أهمية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة الإعمار دون عوائق على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية تأكيد المملكة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل أساسًا لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة، ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين.

وشددت المملكة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقًا لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يحقق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل.

وأكدت أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لمستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة.

وسبق أن أعلن ترامب، أن مجلس السلام الخاص بقطاع غزة توصل اليوم إلى اتفاق “تاريخي” حول سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة، واعتبر ذلك خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين

وقال في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو حكم غزة من جانب حكومة فلسطينية جديدة تعمل بتعاون وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وألا تُستخدم غزة بعد الآن كقاعدة لشن هجمات".

وأضاف: "هذا الاتفاق يُعد علامة فارقة في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل مُنظمة بعناية. ومع اكتمال حصر وتخزين السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتولي مسئولية ضمان أمن غزة لسكانها وجيرانها".