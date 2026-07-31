يديعوت أحرونوت: الجيش يصدر أحكاما بحق جنود تمردوا في قاعدة سدي تيمان

أصدر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أحكاما بحق عشرات الجنود الذين تمردوا على قائدهم في قاعدة "سدي تيمان".

وجاءت هذه الأحكام غداة تمرد عشرات الجنود ومغادرتهم القاعدة احتجاجا على أوامر قيادية بإزالة لافتات ورموز تذكارية تتعلق بمعارك شاركوا فيها، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن قائد لواء "جفعاتي"، المقدم نتنئيل سمخا، أصدر أحكاما متفاوتة بحق الجنود الذين غادروا القاعدة العسكرية وتركوا أسلحتهم.

وأضافت أن بعض الجنود حُكم عليهم بالسجن 30 يوما في سجن الجيش، مع إعفاء 14 منهم من الخدمة القتالية، فيما بُرئ آخرون.

وأشارت إلى أن نحو 80 جنديا ممن غادروا القاعدة ثم عادوا إليها سيخضعون، السبت، برفقة قادتهم، لبرنامج قيادي وتدريبي لتعزيز الانضباط والقيم العسكرية.

والخميس، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن عشرات الجنود من كتيبة "تصابار" التابعة للواء "جفعاتي" غادروا القاعدة وهم يرددون: "إلى الجحيم جميع الضباط".

وأضافت أن الجنود احتجوا على إزالة قادتهم اللافتات والرموز التي كانوا قد وضعوها داخل القاعدة.

وأوضحت أن قائد الكتيبة طلب إزالة زاوية تضم أعلاما وذكريات من المعارك التي شاركوا فيها، ما أثار غضب الجنود ودفعهم إلى الاحتجاج.

وفي وقت لاحق، أفادت الصحيفة بعودة الجنود إلى الكتيبة، دون توضيح ملابسات إنهاء الاحتجاج.

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" إن نحو 100 جندي من أصل 115 في كتيبة "تصابار" عادوا إلى القاعدة في اليوم نفسه، بعدما غادروها صباح الخميس.

وقال مكتب المتحدث باسم الجيش إن جنودا من كتيبة قتالية غادروا قاعدتهم دون إذن قادتهم عقب قرار قائد الكتيبة إزالة لافتات.

وأضاف أن الحادث قيد التحقيق، ويتولى القادة التعامل معه، معتبرا أنه "لا يتوافق مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجنود عادوا من لبنان في الأيام الأخيرة، وعندما طُلب منهم إزالة زاوية تذكارية تضم أعلاما وذكريات قتلى، ألقوا أسلحتهم احتجاجا.

ووصفت الهيئة الرسمية ما جرى بأنه "تمرد".

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن قائد الكتيبة أبلغ أهالي الجنود بأنه لن يُعاقب أي جندي يعود إلى القاعدة قبل الساعة الرابعة مساء 13:00 ت.غ.

وأضافت أن بعض الجنود فقط بدأوا بالعودة إلى الكتيبة، فيما تقرر تأجيل تعداد أفرادها.

وتعد قاعدة "سدي تيمان" في صحراء النقب مقرا لكتيبة "تصابار" التابعة للواء "جفعاتي"، الذي شارك في الحرب على قطاع غزة ولبنان.

وارتبط اسم القاعدة بانتهاكات واسعة بحق أسرى فلسطينيين من غزة، شملت تعذيبا جسديا واعتداءات جنسية، حتى بات يطلق عليها "جوانتنامو إسرائيل" في إشارة إلى المعتقل الأمريكي سيئ السمعة.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ سريانه في أكتوبر 2025 عقب حرب إبادة استمرت عامين، كما لا تزال تواصل عدوانا على لبنان منذ 2 مارس الماضي، وتحتل مناطق في جنوبه، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين عامي 2023 و2024.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.