ـ وزير إسباني يرد على انتقادات دبلوماسي إسرائيلي لمدريد: "يبدو أن كل شيء أصبح أكثر وضوحًا"

- الخبيرة السياسية الإسبانية كارولينا ألونسو: ما يجري في سبتة محاولة من إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة لإضعاف الحكومة الإسبانية بسبب موقفها المناهض للإبادة

- الصحفي الإسباني خوسيه فيزنر: "نجل نتنياهو لمح عام 2019 إلى أن إسرائيل تمول الحركات الانفصالية في سبتة ومليلية فهل لا يزال هناك شك في أن ما يحدث اليوم انتقام من سانشيز!"

يرى سياسيون وخبراء في إسبانيا أن إسرائيل تستغل تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الإسبانية في شمال إفريقيا، بهدف إثارة الفوضى داخل البلاد.

وبحسب مراسل الأناضول، تبادل مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، ووزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب أزمة تدفق المهاجرين إلى سبتة.

وقال دانون، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن إسبانيا تواصل انتقاد إسرائيل، بينما أعلنت حالة الطوارئ بسبب أزمة الهجرة في سبتة.

وأضاف: "ربما حان الوقت لتشرح للعالم لماذا تقيم مستوطنات في إفريقيا قبل أن تواصل إعطاءنا الدروس".

ورد الوزير الإسباني بوينتي بالقول: "يبدو أن كل شيء أصبح أكثر وضوحًا"، في إشارة فُهم منها أن إسرائيل تقف وراء ما يجري.

*"إسرائيل تستخدم سبتة لإضعاف إسبانيا"

وقالت الخبيرة السياسية الإسبانية كارولينا ألونسو، إن ما يحدث في سبتة يمثل محاولة من إسرائيل، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لإضعاف الحكومة الإسبانية المعروفة بمواقفها الرافضة للإبادة.

وأشارت ألونسو، إلى مطالبة إيطاليا بإغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا، معتبرة أن ما يجري في سبتة يحدث بدعم من إسرائيل وبمساندة اليمين المتطرف في إسبانيا وأوروبا.

وأضافت أن الولايات المتحدة أيضًا تسعى إلى إضعاف الحكومة الإسبانية.

*"إسرائيل تهاجم إسبانيا"

من جانبه، أشار الصحفي الإسباني خوسيه فيزنر، إلى منشور سابق ليائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عام 2019.

حيث قال فيزنر: "كان نجل نتنياهو يلمح عام 2019 إلى أن إسرائيل تمول الحركات الانفصالية في سبتة ومليلية. فهل لا يزال هناك شك في أن ما يحدث اليوم هو انتقام من سانشيز!"

والجمعة، أعلن حاكم سبتة الإسبانية خوان خيسوس ​فيفاس، دخول نحو 60 ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة، وارتفاع عدد الوفيات بينهم إلى 34 شخصا.

كما قررت الحكومة الإسبانية نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة بهدف تعزيز الأمن، على خلفية تزايد محاولات الدخول غير النظامي إلى سبتة.

وتعد مدينتا مليلية وسبتة، الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتان للإدارة الإسبانية، أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.