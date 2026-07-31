الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.

وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.

وكتبت: "أن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".

وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".

ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".

كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.

وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز، إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.