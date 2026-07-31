جون ستونز: متعطش للبطولات مع إنتر ميلان

أعرب المدافع الإنجليزي جون ستونز عن حماسه الكبير لبدء مشواره مع إنتر ميلان، مؤكدًا أن انتقاله إلى بطل الدوري الإيطالي يمثل تحديًا جديدًا في مسيرته، وأن طموحه لا يزال يتمثل في إضافة المزيد من الألقاب إلى سجله.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب انضمامه إلى "النيراتزوري" في صفقة انتقال مجانية، أكد ستونز أن شعوره بالفخر والسعادة كان كبيرًا بعد إتمام الصفقة، معتبرًا أن إنتر هو الوجهة المثالية لخوض أول تجربة احترافية له خارج الملاعب الإنجليزية.

وأوضح المدافع، الذي أمضى عقدًا كاملًا مع مانشستر سيتي، أن فكرة خوض تجربة جديدة خارج إنجلترا كانت تراوده منذ فترة، لذلك لم يتردد في قبول عرض النادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن القرار حظي أيضًا بدعم عائلته.

كما أبدى سعادته باللعب مجددًا إلى جانب زميله السابق مانويل أكانجي، مؤكدًا أنه حرص على إبقاء المفاوضات سرية حتى اكتمال انتقاله، واصفًا المدافع السويسري بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين جاورهم في خط الدفاع.

وأشار ستونز أيضًا إلى سعادته بالعمل مع ألكسندر كولاروف، مساعد المدرب كريستيان كيفو، بعدما سبق أن جمعتهما تجربة مشتركة في مانشستر سيتي.

وأكد الدولي الإنجليزي أن هدفه يتمثل في نقل خبرته وثقافة الفوز إلى غرفة ملابس إنتر، مشددًا على أن النجاح لا يتحقق إلا بروح الفريق، رغم الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية.

واختتم ستونز رسالته لجماهير إنتر بالتأكيد على عزمه تقديم كل ما يملك داخل الملعب، متعهدًا بالدفاع عن ألوان النادي بكل التزام وإخلاص، والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.