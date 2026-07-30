علق الإعلامي أسامة كمال، على واقعة حريق سفينتي التغييز والتخزين المتواجدتين بميناء دمياط، إن هناك هجومًا كبيرًا على وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن التعامل مع الواقعة، مؤكدًا ضرورة تناول الأحداث بمهنية والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المسئولين والجهات الرسمية.

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc"، على قناة "DMC”، اليوم الخميس، أن أي قناة تلفزيونية، لها احترامها ومذيعوها ووسائلها، ولا يجب أن تلجأ إلى الشائعات أو نقل أخبار غير مؤكدة من الخارج، خاصة أن مثل هذه الأحداث ترتبط بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة تصدر بيانًا رسميًا من الوزارة المعنية لتحديد تفاصيل الواقعة.

وتابع أن الأخبار والتكهنات تنتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدفع المواطنين إلى التساؤل عما يحدث، مؤكدًا أن العاملين في وسائل الإعلام المحترمة عليهم الحصول على المعلومات من المسئولين عن الملف، ونقل ما تم التأكد منه.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الجهات المعنية بدأت في التحقق من طبيعة الحادث وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بمسيرة، ثم تم التأكد من ذلك والإعلان عنه.

واستكمل: "لو كان حد أخذ الموضوع نقلًا عن رويترز أو مصدر آخر وقالوا إن مسيرة عملت كذا وكذا، وطلع الموضوع بعد كده فشنك، رد فعلك هيكون إيه عن القناة؟"، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات.

وضرب مثالاً بوسائل الإعلام في الدول الأخرى حيث إنها تنتظر عادة البيانات الرسمية الصادرة عن الدولة عند وقوع أحداث مماثلة، ولا تقدم معلومات غير مؤكدة ثم تعتذر عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السبق الصحفي ليس أهم من الحفاظ على المصداقية.

وأردف أن المصداقية تُبنى على مدار سنوات طويلة، بينما يمكن أن تُفقد في ثوانٍ معدودة، مؤكدًا على وجود أطراف تريد جر مصر إلى الصراع، لأنها دولة لها ثقل، وأنها منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تعمل على التهدئة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وتم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الواقعة، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت في اتخاذ العديد من الإجراءات عقب حادث ميناء دمياط، مشيرا إلى أن ما تم حتى اللحظة يمثل "إدارة أزمة من الدرجة الأولى" من قبل جميع أجهزة الدولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي.

وشدد على "عدم حدوث تأثيرات وجرى التعامل مع الأمر فورًا مع بعض التبعات المحدودة والتعامل معها بالكامل"، مؤكدًا أن السفينة سليمة بنسبة 100%، بينما كانت الآثار السلبية الأخطر كانت على سفينة التغويز.