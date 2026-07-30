مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروعا لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد مشروع قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في خطوة تعكس استمرار الدعم داخل المجلس لمواصلة العمليات العسكرية.

وبذلك أحبط أعضاء المجلس مشروع القرار الذي يشترط الحصول على تصريح من الكونجرس، للمضي في تلك الحرب.

وفي المقابل، دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب على إيران ووقف العمليات العسكرية، مؤكدًا ضرورة وضع حد للصراع، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

ويأتي التصويت في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن التدخل العسكري ضد إيران، بين مؤيدين لمواصلة العمليات ومعارضين يحذرون من تداعيات استمرار الحرب وتوسعها.