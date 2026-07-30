بي بي تعتزم شطب 700 وظيفة غير مباشرة في أنشطة الإنتاج والعمليات

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قالت مصادر مطلعة، إن شركة الطاقة البريطانية العملاقة (بي.بي) تعتزم شطب حوالي 700 وظيفة في أعمال الإنتاج والعمليات في ظل سعي الرئيس التنفيذي الجديد ميج أونيل المستمر لإعادة الشركة إلى المسار الصحيح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن جميع هذه الوظائف المقرر شطبها غير مباشرة وتمثل حوالي 8% من إجمالي وظائف القطاع.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في بي.بي حوالي 7ر93 ألف عامل وفقا لأحدث التقارير السنوية للشركة.

من ناحيتها قالت بي.بي الموجود مقرها في لندن في بيان "نحن نبني بي.بي أبسط وأقوى وأعلى قيمة.. كجزء من هذه العملية، نقترح التغييرات التي ستؤدي إلى خفض الوظائف وتستهدف تقليل تعقيد هيكل الشركة وتحسين القدرة على المحاسبة ودعم الأداء طويل المدى في بيئة سوق متغيرة".