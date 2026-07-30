الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام لرجال التنس

توج الفريق الأول للتنس رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري العام للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 8-1، في المنافسات النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب النادي بمقر الجزيرة.

وقدم فريق رجال التنس الأرضي بالنادي عروضًا قوية للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره نحو اللقب.

وكان فريق التنس رجال بالنادي قد فاز على الصيد بنتيجة 5-4 وسبورتنج 8-1، قبل أن يتأهل للنهائي ويفوز علي وادي دجلة ويحسم لقب البطولة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي أحمد طارق، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور حازم الحداد طبيب الفريق.