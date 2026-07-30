دول الخليج تؤكد تضامنها مع مصر لحماية أراضيها عقب هجوم ميناء دمياط

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، تضامنها مع مصر ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها عقب الهجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينتين بميناء دمياط.

وأعرب الأمين العام لمجلس الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في مصر.

وأكد أن هذه الأعمال والهجمات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا تضامن دول مجلس التعاون مع مصر، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها ومصالحها.