مصدر مغربي: المغرب وإسبانيا يتفقان على إعادة جميع الواصلين إلى سبتة

أفاد مصدر مغربي مطلع بأن الرباط ومدريد توصلتا إلى اتفاق يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المصدر أن عملية إعادة المهاجرين ستتم في إطار تنسيق مشترك بين السلطات المختصة في البلدين، بهدف احتواء الوضع الذي شهدته المدينة عقب تزايد أعداد المهاجرين الذين عبروا الحدود البحرية.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت، الخميس، دخول مئات المهاجرين بحرا إلى مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة، فيما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسباني مهاجرين يسبحون بمحاذاة الحدود قبل دخول المدينة، بحسب جريدة "هسبريس".

وقال رئيس الحكومة المحلية في سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إن المدينة تواجه "حالة طوارئ إنسانية واجتماعية كاملة".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن مدريد والرباط اتفقتا على تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا المدينة بطريقة غير قانونية في أقرب وقت ممكن.

ويأتي الاتفاق في ظل تزايد تدفقات المهاجرين نحو سبتة خلال الأيام الأخيرة، ما دفع مدريد والرباط إلى تعزيز التنسيق المشترك لاحتواء الوضع.