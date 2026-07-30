إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية

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أصيب 11 شخصا بإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمحافظة الشرقية في اتجاه محافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع الحادث.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي ومستشفى خميس بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، فيما دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.