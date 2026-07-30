- «الشروق» تكشف الصيغة النهائية للتعامل مع ملف الموظفين ومسئولية لجنة الإدارة عن التزامات حكومة حماس المالية

أكد مصدر قيادي بحركة حماس، التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة أولية في القاهرة حول الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي تحدث لـ"الشروق"، إنه سيتم الإعلان خلال ساعات عن التوصل إلى اتفاق، بعدما أبدت الفصائل الفلسطينية مرونة عالية، وقدمت ردودًا ومقترحات لتسهيل التوصل إلى اتفاق.

وأوضح المصدر أن اللقاءات التي شهدتها مصر منذ وصول وفد حركة حماس المفاوض مساء الثلاثاء الماضي، ركزت على البند المتعلق بحقوق الموظفين الحكوميين في القطاع، وكذلك البند المتعلق بالسلاح.

وكشف المصدر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يتضمن تسليم السلاح الفلسطيني لإسرائيل أو لأي طرف غير فلسطيني.

وفيما يخص ملف الموظفين، قال القيادي بالحركة إنه تم التوصل إلى اتفاق بموجبه تحافظ اللجنة الوطنية لإدارة غزة، عند توليها المسئولية، بشكل كامل على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة، إضافة إلى التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة فيما يتعلق بحقوقهم.

وقال المصدر إن الاتفاق الذي تم إقراره ينص على أن الموظفين الذين سيتم إنهاء خدمتهم أو إحالتهم إلى التقاعد أثناء الفترة الانتقالية سوف يحصلون على حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني.

وكشف أن لجنة إدارة غزة، وفقًا للاتفاق، ستقوم بإجراء تدقيق شامل للأوضاع المالية والإدارية في غزة، وحماية واستعادة الموارد والأصول العامة بدعم دولي.

كما ستسعى اللجنة إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين والمتعاقدين وأطراف أخرى، والتعامل معها بما لا يزيد على ما جملته 400 مليون دولار، وسيتم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي في غضون ثلاثة أعوام وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة.

وأكد المصدر أن أي حقوق أو أعباء أو مطالب مالية لم يتم حلها ضمن الاتفاق سيتم التعامل معها لاحقًا في إطار عملية وطنية أوسع وفقًا للقانون الفلسطيني ذي الصلة.