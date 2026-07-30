البحرين تدين استهداف سفينتين في دمياط وتؤكد تأييدها لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم بطائرةٍ مسيّرة الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط، وما أسفر عنه من اندلاع حريق فيهما، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، تضامن مملكة البحرين الكامل مع جمهورية مصر العربية، وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية منشآتها الحيوية، مجددةً دعوة المملكة إلى الوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة، واحترام سيادة الدول وقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وسلامة المدنيين.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس الأربعاء، ناتج عن «طائرة مسيرة»، مشيرًا إلى عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.