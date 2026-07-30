نشرت وزارة النقل فيديو اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، يؤكد الانتظام الكامل في حركة التشغيل بميناء دمياط، واستمرار استقبال ومغادرة السفن وتداول البضائع بصورة طبيعية وبكفاءة وعلى مدار الساعة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسيير جميع الأنشطة التشغيلية بالميناء بصورة طبيعية ومنتظمة، مع استمرار حركة استقبال ومغادرة السفن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الشحن والتفريغ وتداول البضائع والحاويات والصب الجاف والصب السائل والبضائع العامة، وفق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية وطبقا للخطط والجداول الزمنية المعتمدة، مع استمرار وصول السفن إلى الميناء.

وأكدت الوزارة، أن حركة التداول بالميناء تشهد انتظاما بكل القطاعات، مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ والتخزين والنقل الداخلي، لافتا إلى أن جميع الأرصفة والمحطات بالميناء تعمل بكفاءة كاملة، في ظل توافر مختلف الخدمات البحرية واللوجستية وخدمات الإرشاد والقطر والرباط.

وأشارت الوزارة إلى أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ التجارية المصرية ومحورا رئيسيا في منظومة النقل البحري واللوجستيات، ويحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.