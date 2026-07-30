أول تعليق من الحوثي على استهداف سفن في ميناء دمياط

نفى مصدر مسئول بوزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، استهداف الجماعة لسفينة في ميناء دمياط.

وقال في تصريح لوكالة «سبأ» التابعة للجماعة، إنه «لا صحة للشائعات بشأن استهداف اليمن للسفينة»، زاعمًا أن «الملاحة آمنة في البحر الأحمر».

وقال مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس الأربعاء، ناتج عن «طائرة مسيرة»، مشيرًا إلى عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.