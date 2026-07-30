- مصر تختتم استضافة أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران 2026 بإقرار خارطة طريق لتعزيز مستقبل الطيران المدني بالقارة

اختتمت مصر، الخميس، أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026)، الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واستضافته القاهرة لأول مرة خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو، بإقرار وثيقة ختامية تمثل خارطة طريق لتطوير قطاع الطيران المدني في إفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات السلامة والأمن والاستدامة والتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الدولة المصرية ومكانتها المحورية داخل منظومة الطيران المدني الإفريقي، مشيرا إلى أن الاجتماعات أسفرت عن توافق واسع بشأن أولويات العمل الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية، ودعم تنفيذ السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، وتسريع تنفيذ الخطط العالمية والإقليمية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح الوزير أن جلسات المؤتمر ناقشت ملفات استراتيجية وفنية شملت تعزيز أمن وسلامة الطيران، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، ودعم استخدام بيانات المسافرين المسبقة وسجلات أسماء الركاب (API/PNR)، والتعامل مع تحديات الملاحة بالأقمار الصناعية، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل صناعة النقل الجوي.

وأشار الحفني إلى أن المناقشات أسهمت في تعزيز آليات التعاون والتمويل للمشروعات الإقليمية، بما يدعم تنفيذ خطط تطوير الطيران المدني في أفريقيا والمحيط الهندي وفق أعلى المعايير الدولية، مجددا التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب للدول الإفريقية، انطلاقا من إيمانها بدور النقل الجوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ودعا وزير الطيران المدني الدول الأعضاء وشركاء الصناعة إلى البناء على مخرجات المؤتمر وتحويلها إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يدعم مبادرة الإيكاو "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، قبل أن يعلن رسميا اختتام أعمال النسخة الحالية من المؤتمر.

من جانبه، أشاد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بالمستوى الاحترافي الذي ظهرت به أعمال المؤتمر، مؤكدا أن القاهرة قدمت نموذجا متميزا في التنظيم، واستضافت حوارا مثمرا أسهم في صياغة رؤية تنفيذية موحدة لمستقبل الطيران المدني الإفريقي.

وأضاف سالازار أن المناقشات أفضت إلى تحديد أولويات تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإيكاو للفترة (2026 – 2050)، بما يعزز سلامة وأمن الطيران، ويدعم الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، ويوسع آفاق التكامل الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة، بالتعاون مع اللجنة الإفريقية للطيران المدني ومفوضية الاتحاد الأفريقي، لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية والاستثمار في تأهيل الكفاءات البشرية.

توصيات الوثيقة الختامية لأسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران 2026

وخلال الجلسة الختامية، التي أدارتها ريم عرابي، مندوب مصر المناوب لدى الإيكاو، اعتمدت الوفود المشاركة الوثيقة النهائية للمؤتمر، التي عكست توافقا إفريقيا واسعا حول أولويات المرحلة المقبلة، وأرست خارطة طريق لتطوير منظومة الطيران المدني بالقارة، مع التأكيد على أهمية توحيد الموقف الإفريقي استعدادا لمؤتمر النقل الجوي السابع والجمعية العمومية المقبلة للإيكاو.

وتضمنت الوثيقة الختامية عددا من التوصيات، أبرزها تسريع تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني في أفريقيا، وتعزيز التنسيق والعمل الإقليمي المشترك، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير الإيكاو، وتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية، ودعم التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية، إلى جانب تعزيز منظومتي السلامة والأمن، ودعم الاستدامة البيئية، والتوسع في برامج بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، وحشد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، بما يعزز جاهزية القارة لمواكبة المتغيرات العالمية، ويرسخ مكانتها في صناعة النقل الجوي الدولية.

واختتمت أعمال المؤتمر بالتقاط صورة تذكارية جمعت وزير الطيران المدني والأمين العام للإيكاو مع رؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وفرق العمل، في مشهد عكس روح الشراكة والتعاون التي سادت فعاليات المؤتمر، وأكد نجاح مصر في استضافة واحدة من أبرز الفعاليات الإقليمية للطيران المدني.