الداخلية الإسبانية: لن نعلن حالة الطوارئ الوطنية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، إنها ستضمن سلامة المواطنين وسلامة حدود البلاد، ولكن الحكومة لا تستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية حسبما طالبت سلطات مدينة سبتة اليوم الخميس، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة.

وطالبت سلطات سبتة في وقت سابق اليوم الخميس، حكومة مدريد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، وتدخل الجيش بعدما عبر آلاف الأشخاص الحدود إلى هذه المنطقة الإسبانية الصغيرة.

وقالت الوزارة إن التشريعات الخاصة بإعلان حالات الطوارئ الوطنية لا تعتبر تدفق المهاجرين خطرا على الأمن القومي.

وأضافت أن الإدارات الحكومية "تنسق للاستجابة بشكل سريع وفعال لمواجهة الوضع في سبتة".

وقالت الوزارة إن الحكومة المغربية "تتعاون بشكل وثيق" مع إسبانيا للتعامل مع الموقف، مشيرة إلى أن الشرطة المغربية توقف "أعدادا كبيرة" ممن يحاولون عبور الحدود.

وأعلنت أن وزير الداخلية فرناندو جراندي-مارلاسكا سيسافر إلى سبتة، الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا، يوم غد الجمعة لتقييم الوضع.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطت على شاطئ تراخال حشودا من الأشخاص، معظمهم من المغاربة، وهم يتجولون حول حواجز الأمواج ويركضون على الشاطئ والطرق المؤدية إلى المدينة.

وبينما بدا أن معظمهم من الشباب، كانت هناك أيضا عائلات برفقة نساء وأطفال.

وهتف بعض الأشخاص "تحيا إسبانيا!" أثناء تصوير المشهد من قبل مصور صحفي مستقل يعمل لصالح وكالة أسوشيتد برس.

ويأتي هذا التصعيد على الحدود بين إسبانيا والمغرب بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى هذه المنطقة الصغيرة، وغالبا عن طريق السباحة.

وتعيد مشاهد تدفق الناس عبر الحدود إلى الذاكرة أزمة الحدود التي حدثت في مايو 2021 عندما تدفق أكثر من 8000 مهاجر إلى سبتة في غضون يومين فقط.

ودعا خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحلية، الحكومة الإسبانية إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مطالبا بنشر المزيد من قوات الشرطة ونشر الجيش على الحدود.

وقال فيفاس إن حشد رجال شرطة وجنود إضافيين يعد مسألة ضرورية "لضمان عدم جواز اختراق الحدود وسلامة المواطنين".