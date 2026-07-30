انخفاض منسوب نهر الدانوب يعطل توليد الكهرباء في النمسا والمجر ورومانيا

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تسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، الذي بلغ مستويات قياسية متدنية في بعض المناطق، في مشكلات لمحطات توليد الكهرباء في النمسا ورومانيا والمجر.

وأدى نقص المياه إلى اضطرار محطات الطاقة الكهرومائية والمحطات النووية إلى خفض إنتاجها، بل وإيقاف التشغيل مؤقتا، اليوم الخميس. كما تأثر قطاعا السياحة ومصايد الأسماك.

وقالت هيئة المياه المحلية إن منسوب مياه نهر الدانوب قرب مدينة باكس في المجر سجل مستوى يقل بمقدار 121 سنتيمترا عن أدنى مستوى سابق.

وقال فلوريان زيدل، المتحدث باسم شركة "فيربوند"، أكبر مشغل لمحطات الطاقة الكهرومائية في النمسا، إن أسباب ذلك تعود إلى تراجع معدلات هطول الأمطار، فضلا عن التراجع المستمر في كميات المياه الناتجة عن ذوبان الأنهار الجليدية.

وأضاف "كان من المفترض في واقع الأمر أن نستفيد من المياه الناتجة عن ذوبان الثلوج، لكن بسبب الاحتباس الحراري العالمي، تتساقط كميات أقل فأقل من الثلوج".

ويقل إنتاج شركة "فيربوند" بنحو 30% عن المتوسط طويل الأجل.

وفي رومانيا، انخفض منسوب مياه نهر الدانوب إلى ثلث متوسطه المسجل لشهر يوليو، واضطرت محطة تشيرنافودا للطاقة النووية إلى إيقاف تشغيل وحدتي المفاعل العاملتين.

وفي المجر، تم إيقاف تشغيل إحدى وحدات المفاعل الأربع في محطة باكس للطاقة النووية.

وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار إن الوحدات الثلاث الأخرى معرضة أيضا لخطر التوقف عن العمل.

وفرضت السلطات قيودا على حركة الملاحة النهرية بسبب انخفاض منسوب المياه.