 أمريكا تعلن لم شمل مزيد من الأطفال الأوكرانيين والروس بعائلاتهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تعلن لم شمل مزيد من الأطفال الأوكرانيين والروس بعائلاتهم

وكالات
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 5:56 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 5:56 م

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس لم شمل خمسة أطفال أوكرانيين ​وروس آخرين بعائلاتهم وسط الحرب المستمرة في ‌أوكرانيا، وذلك ضمن جهود تقودها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب الرامية إلى لم شمل ​العائلات.

وقالت ميلانيا، في بيان، بمناسبة لم ​شمل المجموعة الخامسة من الأطفال، مع ⁠دخول الحرب عامها الخامس: "أواصل أنا وممثلي العمل ​مع حكومتي روسيا وأوكرانيا لإعادة الأطفال بأمان ​إلى أسرهم ومجتمعاتهم"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأفاد البيت الأبيض بأن ما يقرب من 30 طفلا أوكرانيا تم لم شملهم منذ ​أن أطلقت ميلانيا هذه المبادرة في أكتوبر 2025.

وقُتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال، منذ بدء ‌الحرب ⁠الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العام الماضي سجل أعلى عدد من القتلى منذ اندلاع ​الحرب.

ويأتي هذا ​الإعلان في ⁠أعقاب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وهو ​اللقاء ⁠الذي وصفه ترامب لاحقا بأنه إيجابي.

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