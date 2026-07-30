أمريكا تعلن لم شمل مزيد من الأطفال الأوكرانيين والروس بعائلاتهم

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس لم شمل خمسة أطفال أوكرانيين ​وروس آخرين بعائلاتهم وسط الحرب المستمرة في ‌أوكرانيا، وذلك ضمن جهود تقودها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب الرامية إلى لم شمل ​العائلات.

وقالت ميلانيا، في بيان، بمناسبة لم ​شمل المجموعة الخامسة من الأطفال، مع ⁠دخول الحرب عامها الخامس: "أواصل أنا وممثلي العمل ​مع حكومتي روسيا وأوكرانيا لإعادة الأطفال بأمان ​إلى أسرهم ومجتمعاتهم"، وفقاً لوكالة رويترز.



وأفاد البيت الأبيض بأن ما يقرب من 30 طفلا أوكرانيا تم لم شملهم منذ ​أن أطلقت ميلانيا هذه المبادرة في أكتوبر 2025.

وقُتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال، منذ بدء ‌الحرب ⁠الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العام الماضي سجل أعلى عدد من القتلى منذ اندلاع ​الحرب.

ويأتي هذا ​الإعلان في ⁠أعقاب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وهو ​اللقاء ⁠الذي وصفه ترامب لاحقا بأنه إيجابي.