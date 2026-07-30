أمريكا تعلن لم شمل مزيد من الأطفال الأوكرانيين والروس بعائلاتهم

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس لم شمل خمسة أطفال أوكرانيين وروس آخرين بعائلاتهم وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا، وذلك ضمن جهود تقودها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب الرامية إلى لم شمل العائلات.
وقالت ميلانيا، في بيان، بمناسبة لم شمل المجموعة الخامسة من الأطفال، مع دخول الحرب عامها الخامس: "أواصل أنا وممثلي العمل مع حكومتي روسيا وأوكرانيا لإعادة الأطفال بأمان إلى أسرهم ومجتمعاتهم"، وفقاً لوكالة رويترز.
وأفاد البيت الأبيض بأن ما يقرب من 30 طفلا أوكرانيا تم لم شملهم منذ أن أطلقت ميلانيا هذه المبادرة في أكتوبر 2025.
وقُتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العام الماضي سجل أعلى عدد من القتلى منذ اندلاع الحرب.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض هذا الأسبوع، وهو اللقاء الذي وصفه ترامب لاحقا بأنه إيجابي.