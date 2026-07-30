وزير التعليم يُصدر قرارا بتغييرات لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات

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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية، إلى جانب تكليف عدد من القيادات التعليمية بتسيير مهام الوظيفة لحين شغلها وفقًا للإجراءات القانونية، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة العمل والارتقاء بالأداء الإداري والتعليمي بالمحافظات.

وشملت حركة التكليف كلًا من:

- الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

- الدكتور عصام عبد المهدي محمد عمارة مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

- ياسر محمد أنس محمود مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- محمد فؤاد عبد الهادي محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

- الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم وقائم بأعمال مدير المديرية.

- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف عبد السميع وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد وقائم بأعمال مدير المديرية.

- الدكتور أشرف السيد إبراهيم إسماعيل العربي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر والقائم بأعمال مدير المديرية.

- أسامة عبد العال أحمد حمدان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر وقائم بأعمال مدير المديرية.

كما تضمنت الحركة تكليف كل من:

- سحر أحمد فؤاد علي الخولي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- مرفت أحمد محمد مصطفى وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- حسن أحمد حسن علي سعفان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

- سهير عبد الرحمن وقاد وهبة وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

- محمد بدر رياض مخلوف وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

- محمد أحمد طه عبد الرازق الزهيري وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

- حنان محمد عبد الحكيم المداح وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.

- جلال محمد كامل سالم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- تامر عزت محمد وهدان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

- محمد صلاح محمود علي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

- ناصف ماهر محمد طاهر وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- أحمد عبده أحمد إبراهيم وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

- الدكتور إبراهيم علي إبراهيم قناوي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان،.

- ممدوح أحمد محمد الشربيني وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.