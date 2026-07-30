تأجيل محاكمة الطالب وصديقته المتهمين في واقعة دهس بائعة الشاي بحدائق الأهرام لـ 3 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنح الطفل، تأجيل جلسة محاكمة الطالب وصديقته، المتهمين في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، بعد الاصطدام بهما خلال العمل على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام في القضية المعروفة بـ "بائعة الشاي"، لـ 3 سبتمبر المقبل، لإتمام إجراءات التصالح.

وتقدم دفاع الطالب وصديقته خلال جلسة اليوم، لهيئة المحكمة إقرار رسميا يفيد تصالح "كنزي" الناجية الوحيدة عن الإصابة الخطأ، كما تم التصالح مع مالكي عربة المشروبات "كريمة - نبيلة" عن تهمة الاتلاف.

وحصلت "الشروق" على نسخة من أمر إحالة المتهمين في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، ضد "جودي . ه"، و"مروان. ه"، حال كونهما طفلان جاوز الـ 15 سنة، ولم يبلغا الـ 18 عاما.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة الأولى تسببت خطا في وفاة المجني عليها هدير محمد وكان ذلك ناشنا عن اهمالها ورعونتها وعدم احترازها و عدم مراعاتها للقوانين، واللوائح والانظمة بأن قادت السيارة محل الحادث بحاله ينجم عنها الخطر وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلالها إخلالا جسيما.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمة الأولى تسببت خطأ إصابة المجني عليها "كنزي . م"، وكان ذلك ناشنا عن رعونتها وعدم إحترازها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والأنظمة، وتسببت بإهمالها في اتلاف العربة المملوكة للمجني عليها "كريمة . ع".

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني سمح بقيادة المركبة سالفة البيان لشخص غير مرخص لها بالقيادة للمتهمة الأولى ونجم عن ذلك حدوث وفاة المجني عليها وإصابة الأخرى.

وأشار أمر الإحالة أن الطالب المتهم قاد مركبة ألية بدون رخصة قيادة تبيح لذلك، وتسبب بإهماله في العربة المملوكة للمجني عليها.