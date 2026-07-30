 رويترز: روسيا استخدمت على الأرجح صاروخا كوريا شماليا في هجوم على أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رويترز: روسيا استخدمت على الأرجح صاروخا كوريا شماليا في هجوم على أوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 7:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 7:25 م

قال مصدران إن الهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل وأسفر عن مقتل أسرة ​بالقرب من مدينة كريفي ريه الأوكرانية نُفذ ‌على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام لمثل هذا السلاح خلال الحرب منذ نحو عام.

وأضاف أحد المصدرين ​أن روسيا أطلقت صواريخ كورية شمالية على ​أهداف أوكرانية من قبل، لكن استخدامها بعد فترة ⁠طويلة يشير إلى وجود مخزون جديد من ​الأسلحة يمكن لموسكو الاعتماد عليه في الوقت الذي ​تكثف فيه هجماتها الصاروخية، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا قصفت أوكرانيا بعشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة خلال الليل، مما ​أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وانتقد نقص ​إمدادات الدفاع الجوي وحث الحلفاء على تقديم المساعدة.

وقال المصدر العسكري، ‌الذي ⁠طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، إن آخر مرة أكدت فيها أوكرانيا وقوع غارة روسية باستخدام صاروخ كوري شمالي كانت في الثامن من ​أغسطس ​2025.

وبدأت روسيا ⁠في إطلاق صواريخ باليستية كورية شمالية قصيرة المدى من طراز (كيه إن-23) و(كيه ​إن-24) على أوكرانيا في أواخر عام 2023.

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