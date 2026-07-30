رويترز: روسيا استخدمت على الأرجح صاروخا كوريا شماليا في هجوم على أوكرانيا

قال مصدران إن الهجوم الروسي الذي وقع خلال الليل وأسفر عن مقتل أسرة بالقرب من مدينة كريفي ريه الأوكرانية نُفذ على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام لمثل هذا السلاح خلال الحرب منذ نحو عام.
وأضاف أحد المصدرين أن روسيا أطلقت صواريخ كورية شمالية على أهداف أوكرانية من قبل، لكن استخدامها بعد فترة طويلة يشير إلى وجود مخزون جديد من الأسلحة يمكن لموسكو الاعتماد عليه في الوقت الذي تكثف فيه هجماتها الصاروخية، وفقاً لوكالة رويترز.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا قصفت أوكرانيا بعشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وانتقد نقص إمدادات الدفاع الجوي وحث الحلفاء على تقديم المساعدة.
وقال المصدر العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، إن آخر مرة أكدت فيها أوكرانيا وقوع غارة روسية باستخدام صاروخ كوري شمالي كانت في الثامن من أغسطس 2025.
وبدأت روسيا في إطلاق صواريخ باليستية كورية شمالية قصيرة المدى من طراز (كيه إن-23) و(كيه إن-24) على أوكرانيا في أواخر عام 2023.