زد يفوز على خورفكان الإيراني وديا في تركيا

حقق نادي زد الفوز على نظيره خورفكان الإيراني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، ضمن معسكر زد في تركيا استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض زد معسكره الخارجي في تركيا استعدادا للموسم الجديد، حيث يلعب الفريق 4 مباريات ودية، بدأها بمواجهة خورفكان اليوم.

وفي المباراة الثاني يلتقي زد مع فريق السالمية الكويتي يوم الأحد المقبل، ثم يواجه المحرق البحريني في ثالث الوديات يوم الخميس المقبل.

ويختتم الفريق معسكره بمواجهة كوجالي سبور التركي يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

وتقام قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 5 أغسطس المقبل، فيما ينطلق الموسم الجديد من الدوري يوم 20 أغسطس المقبل.