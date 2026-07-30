حزب الإصلاح والتنمية: التوصيف الرسمي الحذر عن حادث دمياط يجنب الانزلاق نحو تصعيد غير مبرر في ظل ظروف إقليمية معقدة

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانا حول حادث ميناء دمياط، موضحا أنه تابع ببالغ الاهتمام تداعيات الواقعة.

وثمن الحزب الأداء الحكومي، ممثلا في مجلس الوزراء ووزارة البترول، موضحا أنه اتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح والسرعة في إحاطة الرأي العام بالمعلومات الرسمية المدققة، ما قطع الطريق أمام التأويلات.

وأضاف الحزب، في بيانه، أنه يقف وقفة احترام وتقدير أمام انضباط التعبير الرسمي المصري، موضحا أن البيانات اتسمت بالمسئولية والرصانة طبقا للواقعية السياسية المعهودة للدولة المصرية في التعامل مع الأمور الحيوية التي لها أبعاد سياسية إقليمية، عبر وصف الواقعة بـ"الحادث".

وأردف الحزب أنه يتابع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن الحادث نجم عن "مسيرة"، مؤكدا أن هذه الواقعة لا ترتقي بأي حال من الأحوال لوصف "الهجوم" أو "الاستهداف"، أو أي تعبيرات إعلامية توحي بعدوان متعمد، لاسيما أن مجلس الوزراء قد أوضح بشكل قاطع عدم إعلان أي طرف مسئوليته عن هذا الحادث.

وقال البيان إن هذا التوصيف الرسمي الحذر يعكس وعيا عميقا بالمسئولية، وتجنبا للانزلاق نحو تصعيد غير مبرر في ظل ظروف إقليمية معقدة.

وأكد الحزب، في بيانه، أنه "من موقع المعارضة الإصلاحية البناءة الاصطفاف الوطني الثابت بمؤازرة الدولة المصرية"، معربا عن كامل ثقته في قدرة مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على مصالح مصر العليا، وحماية أمنها القومي وسيادتها".

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.