آلاف المهاجرين يعبرون سيرا إلى جيب سبتة الإسباني

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أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية (إيفي) اليوم الخميس بأن آلاف المهاجرين ​يعبرون سيرا على الأقدام إلى جيب ‌سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، بعدما تسلقوا السياج الحدودي الفاصل بين المدينة والمغرب.

وذكرت الوكالة أن ​مئات الشبان شوهدوا وهم يتسلقون ​السياج الأمني، الذي لم تكن الشرطة ⁠تحرسه في ذلك الوقت، ويدخلون إلى ​سبتة، فيما انسحب أفراد قوات المساعدة المغربية ​المكلفة بالأمن على الأرض أثناء مرورهم.

وأظهرت لقطات مصورة اطلعت عليها وكالة رويترز بعض المهاجرين وهم يهتفون "تحيا ​إسبانيا" لدى دخولهم إلى المدينة.

وتزامن هذا ​العبور الجماعي مع وصول أكثر من 1500 مهاجر إلى ‌المدينة ⁠سباحة خلال الأسبوع الماضي، بحسب السلطات المحلية.

وتمثل سبتة، إلى جانب مليلية -وهي مدينة إسبانية أخرى تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في ​شمال أفريقيا- ​الحدود ⁠البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

وتشهد المدينتان بشكل دوري ​ارتفاعا في محاولات عبور المهاجرين ​الساعين ⁠للوصول إلى أوروبا.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حث خوان خيسوس بيباس رئيس ⁠الإدارة ​المحلية في سبتة الحكومة ​الإسبانية على إعلان حالة الطوارئ في مواجهة التدفق الكبير ​للمهاجرين.