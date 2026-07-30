البورصة المصرية تواصل خسائرها بنهاية التعاملات بسبب حريق سفينتى ميناء دمياط

- عبدالسميع: السوق تمتلك المقومات لاستيعاب الخسائر سريعًا

سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، ليصل رأس المال السوقى بختام تعاملات اليوم الخميس إلى 3.9 مليار جنيه، وذلك تحت ضغوط تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، واستهداف سفينتى تغويز بميناء دمياط بطائرة مسيرة.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 53442.2 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 18233 نقطة، كما طالت الخسائر مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذى تراجع بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 24035 نقطة.

قال هيثم عبدالسميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فرعونية لتداول الأوراق المالية لـ الشروق، إن خسائر البورصة جاءت بعد توسع التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واستهداف سفينتى تغويز بميناء دمياط بطائرة مسيرة.

وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا فى التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، واستهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وتعرضت، أمس، سفينتا تغويز فى ميناء دمياط لحريق، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وذكر مجلس الوزراء أن التحقيقات الأولية التى أجرتها الجهات المعنية حول الحادث تبينت أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومى.

وأوضح عبدالسميع أن خسائر المؤشر السبعينى كانت أكبر من خسائر المؤشر الرئيسي، بسبب عمليات البيع الواسعة من قبل الأفراد، الذين يكونون أكثر حساسية تجاه التوترات الجيوسياسية.

وباع الأفراد المصرين والعرب خلال تعاملات اليوم أسهمًا بقيمة 331 مليون جنيه و 10.8 مليون جنيه علي الترتيب.

وأشار عبدالسميع إلى أنه بالرغم من مبيعات الأفراد، فإن هناك مشتريات من المؤسسات العربية والأجنبية والمحلية، ما يعزز التوقعات بقدرة السوق على استيعاب التوترات الجيوسياسية، خاصة أنه كان يتحرك بشكل إيجابى قبل تلك التوترات.

وبلغت مشتريات المؤسسات المصرية والعربية والاجنبية خلال التعاملات نحو 2.3 مليار جنيه.

وتوقع عبدالسميع أنه إذا نجح المؤشر فى الحفاظ على التداول أعلى مستوى 53200 نقطة، فستكون السوق قادرة على استعادة مكاسبه سريعًا.