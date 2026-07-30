رئيس حماس ووزير الخارجية التركي يبحثان تطورات مفاوضات القاهرة ووقف إطلاق النار بغزة

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» برئاسة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث الجانبان التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سياسيًا وميدانيًا، ولا سيما مجريات المفاوضات الجارية في القاهرة.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الخميس، إن اللقاء بحث التصعيد الميداني الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعمليات القتل والاغتيال المتواصلة، كما تناول جرائم المستوطنين واستفزازاتهم في الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت إلى أنه جرى بحث سبل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وما أُعلن عنه من خطة لإجراء الانتخابات، وضرورة تحقيق التوافق الوطني لترتيب البيت الفلسطيني، وفق رؤية استراتيجية تُحقق وحدة شعبنا، وتصون مصالحه، وتخدم أهدافه الوطنية.

وعبّر رئيس الحركة عن تقديره للجهود التركية، وما تبذله من مساعٍ متواصلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة، ووضع حدٍّ لممارسات الاحتلال وجرائمه في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأعلنت «حماس» الثلاثاء، أن وفدًا تفاوضيًا منها توجه إلى العاصمة القاهرة لاستكمال المباحثات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن الوفد سيعقد لقاءات مع مسئولين مصريين والوسطاء من قطر وتركيا، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ الالتزامات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي عقدت في شرم الشيخ.

وأضافت أن المباحثات ستركز على الملفات الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.