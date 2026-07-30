سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة، في السوق الثانوية خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة 8.11 مليار جنيه، بما يعادل 158.6 مليون دولار، متجاهلة تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وامتداد تداعياتها إلى مصر.

وحققت تعاملات الأجانب وحدهم صافي شراء بقيمة 7.6 مليار جنيه، بما يعادل 149.2 مليون دولار، بعدما بلغت مشترياتهم نحو 13.6 مليار جنيه، بما يعادل 266.3 مليون دولار، في حين بلغت مبيعاتهم 5.9 مليار جنيه، بما يعادل 117 مليون دولار.

واتجهت تعاملات العرب، أيضًا إلى الشراء، بصافي 479.7 مليون جنيه، بما يعادل 9 ملايين دولار، بعدما بلغت مشترياتهم 7.11 مليار جنيه، بما يعادل 138.9 مليون دولار، بينما بلغت مبيعاتهم 6.6 مليار جنيه، بما يعادل 129.6 مليون دولار.

وجاءت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المحلية على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وامتداد تداعياتها إلى مصر، بعد تعرض سفينتي تغويز في ميناء دمياط لحريق، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وكان مجلس الوزراء، قال في بيان اليوم الخميس، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية حول الحادث تبين أنها تشير إلى أنه ناتج عن طائرة مُسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.