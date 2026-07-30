حماس: الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وصمة عار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن قصف الاحتلال على الأحياء السكنية والمنازل وخيام النازحين، الذي يشهده قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال ورُضَّع، وأدى إلى العشرات من الإصابات وتشريد وإرهاب عائلات؛ هو استمرار لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على المدنيين الأبرياء، وإمعان في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في شرم الشيخ.

ونوهت في بيان، اليوم الخميس، أن «حالة الصمت والتجاهل التي يقابِل بها المجتمع الدولي ومؤسساته، الانتهاكات غير المسبوقة، والمجازر اليومية والمستمرة التي يرتكبها مجرم الحرب نتنياهو وحكومته الفاشية بحق الأطفال والرضع والمدنيين في قطاع غزة المحاصَر؛ تمثّل جريمة مُضافة يواجهها شعب فلسطين الأعزل، ووصمة عار في تاريخ الإنسانية».

وذكرت أن «هذه الجرائم بحق الأطفال والمدنيين، والمستمرة رغم توقيع اتفاق شرم الشيخ برعاية دولية والمفاوضات الجارية في القاهرة للمضي في تنفيذه؛ تستوجب مراجعة شاملة للموقف من كيان الاحتلال، ووضع قادته تحت طائلة المحاسبة والمساءلة على جرائمهم بحق الإنسانية، واستهتارهم بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية».

وجددت الحركة دعوتها للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لإدانة جرائم الاحتلال في غزة، والتحرك الفوري والضغط لإلزام حكومته الإرهابية بوقف انتهاكاتها لبنود الاتفاق.

واستُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون، في غارات متواصلة على عدة مناطق بالقطاع، ضمن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن شهيدًا ارتقى، وأصيب عدد من المواطنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام مركز القطان للطفل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وحسب مراسل الوكالة، فإن طفلًا استشهد، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، قال المراسل إن مواطنيْن بينهما طفلة، استُشهدا، وأُصيب عدد آخر، جراء قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة في محيط الكلية غربي مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، ذكر المراسل أن طائرات الاحتلال استهدفت في غارة أخرى منزلًا في «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة، استهدفتا منزلًا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم، وآخر في محيط دوار القوقا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأُصيب شاب برصاص طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع «كواد كوبتر» في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح أن ثمانية مواطنين أُصيبوا جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مُسيّرة استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العلمي التجارية المقابلة لمستشفى الأهلي العربي «المعمداني» قرب ميدان فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق.