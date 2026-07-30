قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن التصعيد الإسرائيلي كان في أوجه خلال الساعات الماضية، إذ شنّ جيش الاحتلال غارات مكثفة باستخدام الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة.

وأضاف خلال تغطية حية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في أحدث التطورات، استُهدف محيط ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وُصفت إصابات بعضهم بالخطيرة، ونُقلوا جميعًا إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

وأوضح أنه في الوقت نفسه تقريبًا، وبفارق زمني بسيط، استهدفت غارة أخرى مجموعة من المواطنين في شارع الجلاء، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، معظم إصاباتهم، بحسب المصادر الطبية، وُصفت بالخطيرة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف فجر اليوم، شقة سكنية في منطقة ملعب فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 15 مواطنًا، بينهم 8 أطفال على الأقل، وقد نُقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، استشهد طفل رضيع بعدما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخًا على شقة سكنية قرب مبنى البلدية، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وقد نُقل جثمانه إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بحسب مراسل القناة.

واستُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون، في غارات متواصلة على عدة مناطق بالقطاع، ضمن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن شهيدًا ارتقى، وأصيب عدد من المواطنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام مركز القطان للطفل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وحسب مراسل الوكالة، فإن طفلًا استشهد، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، قال المراسل إن مواطنيْن بينهما طفلة، استُشهدا، وأُصيب عدد آخر، جراء قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة في محيط الكلية غربي مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، ذكر المراسل أن طائرات الاحتلال استهدفت في غارة أخرى منزلًا في «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة، استهدفتا منزلًا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم، وآخر في محيط دوار القوقا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأُصيب شاب برصاص طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع «كواد كوبتر» في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح أن ثمانية مواطنين أُصيبوا جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مُسيّرة استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العلمي التجارية المقابلة لمستشفى الأهلي العربي «المعمداني» قرب ميدان فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق.