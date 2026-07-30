إيلون ماسك يخطط لحملة ضخمة لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

يخطط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للعودة إلى المشهد السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من خلال استثمار ضخم في خطة تستهدف زيادة إقبال الناخبين الجمهوريين على التصويت، بحسب مصادر مطلعة نقل عنها موقع «أكسيوس».

وذكر «أكسيوس» أن ماسك يعمل على إحياء لجنة العمل السياسي المستقلة التابعة له «أمريكا باك» (America PAC)، التي أنفقت أكثر من 260 مليون دولار للمساعدة في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال انتخابات عام 2024.

وأوضحت المصادر أن لجنة «أمريكا باك» ستركز على حملات طرق الأبواب، والإعلانات الرقمية، والرسائل البريدية المباشرة، بهدف حشد القاعدة المحافظة، بما يشمل الناخبين الذين تقل مشاركتهم عادة في سنوات الانتخابات غير الرئاسية.

ورفض ممثلو ماسك تحديد حجم الإنفاق المتوقع، إلا أن المصادر رجحت أن يكون كبيرًا، بالنظر إلى حجم تبرعاته خلال انتخابات 2024.

وأشار «أكسيوس» إلى أن تبرعات ماسك عبر لجنة «أمريكا باك» في انتخابات 2024 جعلته أكبر متبرع سياسي فردي خلال دورة انتخابية واحدة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لما أورده موقع «الشرق» الإخباري.

وقال جيمس بلير، كبير المستشارين السياسيين للرئيس ترامب، في تصريحات لـ«أكسيوس»: «كانت منظمة "أمريكا باك" شريكًا أساسيًا في حملتنا التاريخية لحشد الناخبين على التصويت عام 2024، وعودتها في عام 2026 تمثل دفعة قوية للجمهوريين في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «سنتفوق مرة أخرى على خصومنا، وننفذ مهمتنا لصالح الحزب الجمهوري بحزم من الآن وحتى يوم الانتخابات».

ولفت «أكسيوس» إلى أن استثمار ماسك سيعزز التفوق المالي الذي يتمتع به الجمهوريون على الديمقراطيين، في وقت تهدد فيه معدلات التأييد المنخفضة للرئيس ترامب، خصوصًا فيما يتعلق بالاقتصاد والحرب مع إيران، سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

محادثات مع فريق ترامب

وأشار «أكسيوس» إلى أن ماسك، الذي يُعد أغنى شخص في العالم، يجري محادثات مع فريق ترامب بشأن سبل تقديم الدعم للحزب الجمهوري خلال الانتخابات.

وقال المتحدث باسم «أمريكا باك»، أندرو روميو، في تصريحات للموقع: «نجح الفريق السياسي للرئيس وبقية أجهزة الحزب الجمهوري في بناء حملة انتخابية من الطراز الأول، ستضع الجمهوريين في موقع قوي يمكنهم من تحدي مسار التاريخ والحفاظ على سيطرتهم على الكونجرس هذا الخريف، ونحن متحمسون لأن نكون مجددًا جزءًا من هذا الفريق».

وأضاف أن منظمة «أمريكا باك»، التي أعلنت أنها طرقت أبواب أكثر من 10 ملايين منزل في أكثر من ست ولايات متأرجحة خلال انتخابات 2024، ستنسق مع بقية المجموعات الجمهورية، فيما سيسمح تركيزها على حشد الناخبين للمجموعات الأخرى بتوجيه جهودها نحو الإعلانات التلفزيونية.

ومن المقرر أن يقود هذه الجهود كبير المستشارين السياسيين لماسك، كريس يونج.