نقل زعيم المعارضة الأوغندي كيزا بيسيجي إلى المستشفى بعد سقوطه خلال محاكمته

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نقل زعيم المعارضة الأوغندي كيزا بيسيجي إلى المستشفى ويرقد فاقد الوعي بعد سقوطه خلال جلسة محاكمته بتهمة الخيانة، حسبما قالت زوجته وآخرون طالبوا السلطات بالإفراج عنه بعد تكرار رفض المطالبات بالإفراج عنه بكفالة.

وكان بيسيجي قد سقط في قفص الاتهام أمس الأربعاء أثناء احتجاجه على محاكمته بدون محامين من اختياره، عقب أن احتجزت السلطات محاميه الرئيسي إيرياس لوكواجو، واتهمته بتعمد إخفاء أعمال خيانة.

وقالت ويني بيانيما زوجة بيسيجي في منشور عبر منصة "أكس"، إن بيسيجي يرقد فاقد الوعي في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى عام بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأضافت: "قبل أن يسقط، كان يصرخ أنه تعرض لإصابة".

وقالت انجريد توريناوي إحدى المقربين من بيسيجي، لوكالة أسوشيتد برس (أب)، إنه لم يتم السماح لها وآخرين برؤية بيسيجي في مستشفى مولاجو.

ويذكر أن بيسيجي، الذي كان من أبرز رموز المعارضة في أوغندا، قد تنافس على الرئاسة آخر مرة عام 2016.

وقال لاحقا إن الانتخابات كانت مضيعة للوقت في دولة يحكمها حاكم سلطوي يعتمد أكثر على القوات المسلحة.

وفٌقد بيسيجي في العاصمة الكينية كمبالا في نوفمبر 2024، ولكن تم لاحقا عرضه أمام محكمة عسكرية في كمبالا ليواجه اتهامات متعلقة بتهديد الأمن القومي.

وجرى تحويل القضية الجنائية إلى محكمة مدنية وتعديل الاتهام إلى الخيانة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.