وفاة ثالث رجل إطفاء أثناء مكافحة حرائق الغابات في اليونان

لقى رجل إطفاء حتفه أثناء مكافحة حرائق الغابات في اليونان، حسبما ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن قطاع الإطفاء.

وعثر على رجل الإطفاء فاقد الوعي بالقرب من حريق في منطقة أجيرانوس في جنوب البيلوبونيز، وجرى الإعلان عن وفاته في المستشفى أمس الأربعاء، ولم يجر تحديد سبب الوفاة على الفور.

وكان اثنان من رجال الإطفاء قد لقيا حتفهما في وقت سابق أثناء مكافحة حريق في جزيرة كريت.

ومازال حريق ضخم في جنوب كريت خارج السيطرة، إذ يكافح المئات من رجال الإطفاء الحرائق التي امتدت إلى جنوب ريثيمنو منذ أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته سلطات الحماية المدنية.