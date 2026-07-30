أدان النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، واقعة الحريق التي تعرضت لها سفينتان داخل ميناء دمياط، مؤكدًا أن أي اعتداء يستهدف المرافق والمنشآت الحيوية المصرية يُعد عملًا مرفوضًا ومدانًا بكل المقاييس، ويستهدف زعزعة الاستقرار والمساس بالأمن القومي للدولة المصرية.

وأشاد "بشاري"، بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء، الذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن الحادث ناتج عن طائرة مُسيرة، مع التأكيد على عدم إعلان أي جهة مسئوليتها عن الواقعة حتى الآن، واستمرار التحقيقات لاستكمال الوقوف على جميع الملابسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وأمنها القومي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشفافية التي انتهجتها الحكومة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام تعكس نهجًا مسئولًا في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وتؤكد حرص الدولة على إطلاع المواطنين على الحقائق دون تسرع أو استباق لنتائج التحقيقات النهائية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية، وقادرة على التعامل مع مختلف التهديدات والتحديات؛ بما يضمن حماية المنشآت الاستراتيجية وتأمين الموانئ والمرافق الحيوية، والحفاظ على مقدرات الوطن.

ودعا إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تستغل مثل هذه الحوادث لإثارة البلبلة، مؤكدًا أن الاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات تستهدف أمن واستقرار مصر.

واختتم بالتأكيد على دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي، معربًا عن ثقته في أن التحقيقات ستكشف جميع ملابسات الواقعة، وأن مصر ستواصل الحفاظ على أمنها واستقرارها بكل حسم واقتدار.

وكان مجلس الوزراء قد ذكر، في بيان اليوم الخميس، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مُسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وتم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.