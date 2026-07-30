عصابات استيطانية تدعو لاقتحام واسع لقرية تل الفلسطينية غدا

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على 4 منازل في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، وحولتها لثكنات عسكرية، بالتزامن مع دعوات أطلقتها مجموعات استيطانية لاقتحام البلدة غدًا الجمعة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن عرب رمضان في منطقة «الحاووز»، ومخازن عبد السلام اشتية في منطقة «القبالة».

كما استولت قوات على الاحتلال على منزل المواطن باسل معروف هندي على طريق صرة، ومنزل أبو علي شحادة عند مفترق بئر الغزال، وحولتها إلى مواقع لتمركز جنودها، في إطار استعداداتها لتأمين تحركات المستوطنين.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الشارع المحاذي لمستوطنة «يتسهار» المقامة على أراضي بلدة بورين جنوب نابلس، أمام حركة المركبات حتى مساء الجمعة، لتأمين مسيرات استفزازية يعتزم المستوطنون تنفيذها في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، دعت مجموعات استيطانية إلى اقتحام أراضي بلدة تل، غدًا الجمعة، بذريعة السير على خطى مستوطن قُتل في المكان الأسبوع الماضي، حيث يخطط المستوطنون لتنظيم جولة ميدانية في المنطقة بإشراف جهات استيطانية.

وتأتي هذه الاعتداءات، عقب هجوم شنه المستوطنون على بلدة تل الجمعة الماضية، أسفر عن استشهاد 4 شبان بينهم شقيقان، إضافة لمقتل مستوطنين اثنين، بعد أن تمكن الشهيد فاروق رمضان من الاستيلاء على سلاح أحد المستوطنين وإطلاق الرصاص صوبهم قبل أن يرتقي برصاص قوات المستوطنين وقوات الاحتلال.

وشهد النصف الأول من عام 2026 تنفيذ أكثر من 11,074 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية.

ويعيش في الضفة الغربية اليوم نحو 750 ألف مستوطن موزعين على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألفًا في مستوطنات شرق القدس، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات اليومية التي تستهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.