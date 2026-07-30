حيثيات الحكم بالسجن المشدد لـ3 متهمين: كونوا تشكيلا إجراميا للاتجار بالمخدرات في البساتين

كشفت محكمة جنايات القاهرة، عن حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمهم مليونًا و20 ألف جنيه، في قضية الاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها، وإحراز سلاح ناري بمنطقة البساتين.

وكشفت أوراق القضية، المقيدة برقم 21455 لسنة 2025 جنايات قسم البساتين، أن المتهمين الثلاثة أحرزوا وحازوا جوهرا مخدرا من أحد مشتقات «الفينيثيل أمين» بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة سلاح ناري وسلاح أبيض.

وأوضحت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الدعوى وارتاح إليها وجدانها، مستخلصة ذلك من أوراق الدعوى وما تضمنته من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة؛ استنادًا إلى المعلومات التي وردت إلى معاون مباحث قسم شرطة البساتين، والتي أفادت باتجار المتهمين في المواد المخدرة.

وقال معاون مباحث قسم شرطة البساتين، إن تحرياته السرية أكدت إحراز وحيازة المتهمين: «حسين. ف»، و«مصطفى. ف»، و«محمد. م» مواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم، فانتقل إلى المكان الذي أيقن وجودهم فيه، وأبصر المتهم الأول ممسكًا بسلاح أبيض، بينما كان المتهمان الآخران برفقته.

وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، وبتفتيش الأول عُثر بحوزته على 28 كيسًا بلاستيكيًا، يحتوي كل منها على جوهر الفينيثيل أمين المخدر.

وفي أثناء الضبط، حاول المتهم الثاني التخلي إراديًا عن حقيبة جلدية سوداء كان يحملها، وبفحصها عُثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على الجوهر المخدر ذاته، إضافة إلى 50 كيسًا بلاستيكيًا، يحتوي كل منها على الجوهر نفسه، فضلًا عن أكياس بلاستيكية فارغة معدة للتعبئة، وميزان حساس.

وبتفتيش المتهم الثاني، عُثر بحوزته على سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش»، تبين أنه أحرزه، بينما حازه المتهمان الآخران بواسطته دون ترخيص.

وأسفر تفتيش المتهم الثالث عن ضبط 17 كيسًا بلاستيكيًا، يحتوي كل منها على الجوهر المخدر ذاته.

وثبت وفقًا لتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أن الأكياس الثمانية والعشرين المضبوطة مع المتهم الأول، يحتوي كل منها على مسحوق وقطع بلورية، ثبت أنها من أحد مشتقات جوهر الفينيثيل أمين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وبلغ وزنها قائمًا 27.11 جرام.

وأضاف التقرير، أن الأكياس الخمسين المضبوطة مع المتهم الثاني يحتوي كل منها على مسحوق وقطع بلورية ثبت أنها من أحد مشتقات جوهر الفينيثيل أمين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها قائمًا 27.47 جرام.