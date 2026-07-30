الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره في هجوم صاروخي أمريكي

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة زنجان شمال البلاد، اليوم الخميس.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، قالت دائرة العلاقات العامة في «الحرس الثوري- أنصار المهدي» بمحافظة زنجان إن ثلاثة من عناصر الوحدة قتلوا في الهجوم الأمريكي، الذي وقع فجر الخميس.

وقال الجيش الأمريكي إنه شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيرة، في عملية استمرت ساعتين وجاءت بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية بدأت في الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، وانتهت في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

وذكرت في بيان: «استهدفت الضربات تقليصا جديدا للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، والشحن التجاري، ودول الخليج المجاورة».

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في غارات أمريكية على جزيرة قشم.

وقالت القوات المسلحة الأردنية اليوم الخميس، إنها أحبطت محاولة إيرانية لاستهداف المملكة، إذ اعترضت خمسة صواريخ.

وجاءت الضربات الأمريكية بعد أن أكدت إيران أمس الأربعاء، أنها أطلقت صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الأردن. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن جميع الصواريخ تم اعتراضها. وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن مؤخرا أهدافا رئيسية لضربات إيران.