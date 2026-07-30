تشيلسي يعزز دفاعه بضم ماكسانس لاكروا قادما من كريستال بالاس

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدافع الفرنسي ماكسانس لاكروا قادمًا من كريستال بالاس، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع لاكروا، البالغ من العمر 25 عامًا، عقدًا طويل الأمد مع "البلوز"، بعدما توصل تشيلسي إلى اتفاق نهائي مع كريستال بالاس لإتمام الصفقة.

ويمتلك المدافع الفرنسي خبرة في الملاعب الأوروبية، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع سوشو الفرنسي، قبل انتقاله إلى فولفسبورج الألماني في عام 2020، وقدم معه مستويات مميزة على مدار ثلاثة مواسم في الدوري الألماني.

وانضم لاكروا إلى كريستال بالاس خلال صيف 2024، ولفت الأنظار بأدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح هدفًا لعدد من الأندية قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة.

ويتميز اللاعب بقوته البدنية وطوله البالغ 1.90 متر، إلى جانب سرعته وقدرته على بناء اللعب من الخط الخلفي، وهي مواصفات تتماشى مع النهج الفني الذي يعتمد عليه المدرب تشابي ألونسو.

ويأمل تشيلسي أن يسهم التعاقد مع لاكروا في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، استعدادًا للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية واستعادة مكانه في البطولات الأوروبية خلال الموسم المقبل.