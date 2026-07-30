ملك الأردن وماكرون يبحثان تطورات المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة

بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة.

وبحسب الديوان الملكي الأردني، أكد الملك ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الإقليمي، وتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار.

كما أشار العاهل الأردني خلال الاتصال إلى «ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكدت باكستان، اليوم الخميس، أن النقاش بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال مستمرا بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، في وقت جددت فيه إسلام آباد دعوتها الطرفين إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار وتنفيذ التفاهمات السابقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك نقاشا متواصلا بين واشنطن وطهران يركز على خفض التصعيد في مضيق هرمز، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المحادثات أو طبيعة القضايا المطروحة فيها.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، استمرار المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن ملف مضيق هرمز، وقال إن المضيق لا يزال مغلقا.

وفي المقابل، أوصى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بعدم توسيع رقعة الحرب، محذرًا من الأخطار التي قد تترتب على اتساع الصراع بالنسبة للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، رغم تأكيده أن مخزون الأسلحة الأمريكي لا يمثل عائقا أمام تنفيذ عمليات عسكرية أوسع إذا تقرر ذلك.