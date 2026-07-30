يسرائيل هيوم: نحو 100 جندي من لواء جفعاتي يغادرون قاعدة عسكرية بعد خلاف مع قائد كتيبتهم

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن نحو 100 جندي وقائد من إحدى كتائب لواء جفعاتي غادروا، الخميس، قاعدة سدي تيمان العسكرية بصورة جماعية، عقب خلاف مع قائد الكتيبة.

وذكرت الصحيفة في تقرير، اليوم الخميس، أن الخلاف اندلع بعدما أقدم قائد الكتيبة على تحطيم لوحات تحمل شعارات خاصة بالفصائل والسرايا أمام الجنود، وهو ما اعتبره عدد منهم إساءة لروح الوحدة وهويتها.

وأضافت أن الجنود غادروا القاعدة حاملين متعلقاتهم الشخصية فقط، تاركين أسلحتهم ومعداتهم العسكرية، قبل أن يتوجه كثير منهم إلى منازلهم.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي، حتى الآن، تعليقًا رسميًا على الواقعة، التي وصفتها الصحيفة بأنها من الحوادث الاستثنائية على صعيد الانضباط داخل الوحدات القتالية.

وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام عبرية، وفي مقدمتها صحيفة «هآرتس»، عن أزمة نفسية حادة تعصف بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن انتحار 16 جنديًا في الخدمة النظامية منذ بداية العام الجاري 2026، وسط تعتيم وتشديد من الرقابة العسكرية.

وجاء هذا الكشف الصادم عقب إقدام مجندتين على إنهاء حياتهما خلال الأسبوع الجاري في حادثتين منفصلتين؛ حيث عُثر على المجندة الأولى يوم الأحد الماضي منتحرة داخل قاعدة «غليلوت» الاستخباراتية الحساسة، بينما عُثر على الثانية صباح يوم الثلاثاء داخل قاعدة عسكرية جنوبية تتبع لكتيبة «بارديلاس».

وأشارت التقارير الطبية والعسكرية إلى أن الحصيلة الرسمية (16 جنديًا) لا تشمل الحجم الحقيقي للأزمة؛ إذ سُجلت قرابة 9 حالات انتحار إضافية على الأقل خلال نفس الفترة لجنود من قوات الاحتياط أو جنود تم تسريحهم حديثًا بعد مشاركتهم في المعارك.

وتعزو الدوائر الإسرائيلية هذا الارتفاع القياسي غير المسبوق في معدلات الانتحار إلى تفاقم اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) والضغوط النفسية الهائلة الناتجة عن طول أمد حرب الاستنزاف والعمليات العسكرية المستمرة، وسط عجز منظومة الرعاية النفسية التابعة لجيش الاحتلال عن استيعاب الأعداد الضخمة من المصابين بصدمات قتالية.