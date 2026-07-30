جلسة مرتقبة بين معتمد جمال والجزيري لحسم مصير مهاجم الزمالك

يستعد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعقد جلسة مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم موقفه النهائي مع الفريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشة مستقبل اللاعب، سواء بالاستمرار ضمن صفوف الزمالك في الموسم الجديد أو الرحيل حال الاتفاق على ذلك، في إطار خطة الجهاز الفني لإعادة ترتيب قائمة الفريق.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الإبقاء على معتمد جمال في منصب المدير الفني، ومنحه الصلاحيات الكاملة لإدارة شؤون الفريق، مع توفير الدعم اللازم لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها خلال الموسم الماضي، ليتراجع النادي عن فكرة التعاقد مع المدرب الصربي رازوفيتش.

وكان معتمد جمال قد تولى قيادة الزمالك في يناير الماضي، وقاد الفريق في 27 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 16 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، وسجل الفريق تحت قيادته 39 هدفًا واستقبل 25.

ونجح المدرب في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، بينما خسر نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، كما ودع الفريق منافسات كأس مصر من دور الـ16 وكأس الرابطة من مرحلة المجموعات.