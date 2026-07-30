مصر تتوقع قفزة 717% في إيرادات المتحف المصري الكبير لتصل لـ572 مليون جنيه خلال 2026-2027

تتوقع الحكومة المصرية، ارتفاع إجمالي إيرادات المتحف المصري الكبير خلال العام المالي 2026-2027، الذي بدأ في يوليو الماضي، إلى 572 مليون جنيه (11.4 مليون دولار)، بزيادة 502 مليون جنيه، تعادل نحو 717%، مقارنة بإيرادات بلغت 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بحسب موازنة المتحف.

وبحسب الموازنة، تنقسم الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي الجاري إلى 500 مليون جنيه إيرادات نشاط، و72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

اوضحت الموزانة، أن إيرادات المتحف خلال العام المالي الماضي 2025-2026 بلغت نحو 70 مليون جنيه بما يعادل 1.4 مليون دولار، موزعة بواقع 20 مليون جنيه إيرادات نشاط، و50 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف في نوفمبر 2025، بمشاركة 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا على مستوى ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وبلغت تكلفة إنشائه أكثر من 1.2 مليار دولار، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة

ويقع المتحف على مساحة تزيد على 300 ألف متر مربع مطلة على أهرامات الجيزة، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من بينها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، إلى جانب مقتنيات الملكة حتب حرس ومتحف مراكب الملك خوفو.

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء المصري بعد اجتماع الحكومة، في يناير الماضي، إن مصر تجاوزت الـ19 مليون سائح خلال العام الماضي وهذا نتاج جهد كبير قامت به الدولة بجانب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي جذب لمصر نوعية سائح لم تكن متواجدة من قبل.